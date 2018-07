Bauru supera Assis e fica a uma vitória de vaga no NBB

O GRSA/Itabom/Bauru ficou perto da classificação para as quartas de final do Novo Basquete Brasil ao derrotar o Assis Basket por 90 a 68, neste domingo, em casa. Com isso, abriu 2 a 0 na série melhor de cinco jogos das oitavas de final e só precisa de mais um triunfo para avançar.

O armador Larry foi novamente decisivo para a vitória ao ser o cestinha da partida, com 28 pontos.O ala-pivô Ricardo também teve bom desempenho, com 12 pontos e dez rebotes. O norte-americano Parker, com 17 pontos, foi o destaque do Assis. A próxima partida entre as equipes será realizada na segunda-feira, às 20 horas.

"Amanhã, para fecharmos a série, precisamos construir um novo jogo. Para isso, precisamos aproveitar as coisas boas e ter mais atenção às coisas que deixamos de fazer. E tenho certeza que Assis virá para o terceiro jogo muito mais aguerrido do que veio hoje", afirmou Guerrinha, técnico do Bauru.

Em São José dos Campos, o São José/Unimed/Vinac venceu o Palmeiras/Lupo/Araraquara por 88 a 74, empatando o confronto por 1 a 1. Com 22 pontos, o ala/pivô Fabrício foi o cestinha da partida. Arnaldinho, com 21 pontos, foi o principal jogador do Palmeiras. O terceiro duelo da série será disputado na segunda-feira, às 19 horas, em São José dos Campos.

"A nossa defesa foi muito bem. Só demos um pequeno vacilo no terceiro período, mas, na soma de tudo, a equipe fez um jogo muito bom defensivamente", afirmou o técnico Roger Marrelli, do São José.