Bauru supera Assis, fecha série e vai às quartas do NBB

O GRSA/Itabom/Bauru se tornou na noite desta segunda-feira o sexto time a garantir vaga nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), se juntando a Universo/BRB/Financeira Brasília, Flamengo, Vivo/Franca e Pitágoras Minas, que avançaram de forma direta. Após o Ciser/Araldite/Univille/Joinville se classificar no sábado, o Bauru recebeu o Assis Basket e venceu por 81 a 77, fechando a série melhor de cinco partidas por 3 a 0.

Oitavo colocado na fase de classificação do NBB, o Bauru conquistou a segunda vitória em casa na série, depois de vencer a primeira partida longe de seus domínios. Em seu ginásio, o time anfitrião chegou a sair em desvantagem no início do confronto, mas logo conseguiu a virada no segundo quarto e não permitiu mais que o Assis encostasse no placar.

O ala Fischer terminou como cestinha do jogo, marcando 21 pontos pelo Bauru. No entanto, o destaque mesmo ficou para os norte-americanos. Também pelo time anfitrião, o pivô Jeff anotou 18 pontos e o ala/armador Larry fez mais 13. Já pelo Assis, o armador Borders marcou 18 pontos, mesma pontuação do ala Thomas, que ainda agarrou mais dez rebotes.

Também pelos playoffs do NBB, o São José/Unimed/Vinac abriu vantagem na série diante do Palmeiras/Lupo/Araraquara. Com a segunda vitória seguida em casa, desta vez por 71 a 67, o time fez 2 a 1 no confronto, ficando a um triunfo da vaga nas quartas. Os cestinhas do time anfitrião foram o ala/pivô Fabrício e o armador Matheus, ambos com 18 pontos.

Já Pinheiros/SKY e Paulistano/Amil disputaram apenas a segunda partida da série. Em casa, o Pinheiros venceu por 94 a 92 e fez 2 a 0 no confronto da capital. Precisando de mais uma vitória para avançar, o time vencedor teve como destaques o ala Diego, cestinha com 24 pontos, e o ala/pivô Olivinha, que anotou um duplo-duplo de 17 pontos e 16 rebotes.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar já nesta terça-feira, quando o Pinheiros recebe novamente o Paulistano, desta vez mais cedo, às 16 horas. O São José, por sua vez, tentará fechar a série diante do Araraquara na sexta-feira, fora de casa, às 19 horas.