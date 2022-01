Bauru tem surto de covid-19 fica com apenas sete jogadores para partida no NBB

A nova onda do coronavírus provocou um grande problema para o Bauru Basket para a partida contra o Minas, neste domingo, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Um surto de covid-19 deixou cinco jogadores fora do confronto, fazendo com que a equipe tenha apenas sete atletas para o duelo.

Esta não é a primeira vez que o Bauru sofre com testes positivos de covid no elenco. Na ultima quinta-feira, a equipe paulista ficou sem o armador Larry Taylor e o pivô Rafael Hettsheimeir, além de um membro da comissão técnica, para o confronto com o Paulistano. O time do interior acabou derrotado por 98 a 97.

Neste sábado, o clube informou que outros três jogadores também estão infectados com a doença: o armador Dontrell Brite, o ala-armador Samuel Pará e o ala-pivô Gabriel Jaú. Assim como Taylor e Hettsheimeir, eles foram afastados e cumprem protocolos de isolamento.

Para a partida contra o Minas, o técnico Guerrinha vai contar com os armadores Igor e João Guizardi, os alas Alex Garcia, Felipe Vezaro e Enzo Ruiz, o ala-pivô Danilo e o pivô Neto. O clube tinha a opção de pedir um "W.O. especial", dispositivo da Liga Nacional de Basquete (LNB) para casos de covid — neste caso, o time "perdedor" leva um ponto. No entanto, a equipe optou por entrar em quadra.

Leia a nota completa do Bauru Basket

