Bauru vence novamente o Paulistano e se aproxima das quartas no NBB

O Itabom/Bauru venceu novamente o Paulistano/Amil, desta vez por 90 a 69, e ficou muito próximo de garantir vaga para às quartas de final de do NBB, já que havia vencido o primeiro confronto das oitavas de final entre as duas equipes.

O armador norte-americano do Bauru, Larry Taylor, foi o grande nome do jogo. O atleta marcou 33 pontos e seis assistências. Além dele, o pivô Douglas Nunes também se destacou pelo time da casa, com 24 pontos. Pelo lado do Paulistano, o ala Betinho foi o principal pontuador, com 18.

O Paulistano entrou focado no jogo, liderado pelo Betinho. E, com isso, manteve o primeiro quarto, que terminou com uma diferença de apenas um ponto, 26 a 25. No segundo período, o Bauru acordou, melhorou a defesa e terminou vencendo por 49 a 39.

Na segunda parte, com menos de três minutos a equipe ampliou a vantagem para 17 pontos e garantiram a tranquilidade para o último quarto do jogo.

Bauru e Paulistano disputam a terceira partida da série nesta quarta-feira, às 20h, no Ginásio da Luso, em Bauru.