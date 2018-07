Bauru vence o Paulistano e sair na frente na NBB

SÃO PAULO - O Itabom/Bauru conseguiu uma importante vitória na noite desta sexta-feira para avançar para as quartas de final do NBB, ao vencer o Paulistano/Amil fora de casa por 86 a 62.

Sem se intimidar por estar jogando fora de casa, o Bauru começou melhor a partida. A defesa prevaleceu e o time do interior paulista abriu 17 a 2 na metade do primeiro quarto. O Paulistano melhorou depois disso e conseguiu segurar um pouco mais o adversário no ataque. Mesmo assim, a equipe do técnico Guerrinha se manteve na frente antes do intervalo por 41 a 23.

No terceiro e quarto quartos, o Bauru manteve o ritmo e impediu a reação dos donos da casa, fechando a partida com uma vitória tranquila.

Agora, as duas equipe voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira, em Bauru. O terceiro jogo, que pode definir a série, será na quarta às 20h.