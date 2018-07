Bauru vence Paulistano, diminui desvantagem para 2 a 1 e força quarto jogo no NBB

Com uma grande atuação no terceiro quarto, quando forçou o ritmo e decidiu o jogo, o Bauru derrotou o Paulistano neste domingo por 90 a 79, no ginásio Gigantão, em Araraquara (SP), e manteve aberta a decisão do Novo Basquete Brasil (NBB).

O triunfo deste domingo diminuiu a desvantagem do Bauru para 2 a 1 na série melhor de cinco. A quarta partida será disputada no próximo sábado, às 14 horas, no ginásio do Corinthians (Arena Wlamir Marques), em São Paulo.

As duas equipes fizeram um jogo parelho neste domingo até o início do terceiro quarto. O duelo, então, estava empatado por 47 a 47 quando o Bauru contou com grande atuação de Alex, Jefferson e Shilton para abrir vantagem e praticamente liquidar o duelo.

Com o trio inspirado, o Bauru emplacou uma sequência de 16 a 1, abriu a decisiva vantagem de 63 a 48 e só administrou no último período. Alex, Jefferson e Shilton foram responsáveis por 20 dos 22 pontos da equipe interiorana no quarto.

O grande destaque da partida, porém, foi o ala Léo Meindl, com 18 pontos e sete assistências. Ele foi seguido por Alex, Jefferson e Shilton, respectivamente com 17, 16 e 15 pontos.

Destaque ainda para o bom trabalho coletivo do Bauru, que resultou em 24 assistências, contra apenas sete do Paulistano. Já Georginho, com cinco bolas de três convertidas, foi o cestinha do clube da capital paulista com 15 pontos.