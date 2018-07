Bauru volta a conquistar o título do Campeonato Paulista de basquete depois de 14 anos

SÃO PAULO - Com domínio da partida desde o segundo quarto, o Paschoalloto/Bauru derrotou o Paulistano/Unimed por 79 a 68 na capital paulista, fechou a série por 3 a 0 e conquistou o título do Campeonato Paulista masculino de basquete. É o segundo título estadual de Bauru, que foi campeão pela primeira vez em 99, quando ainda contava com o patrocínio da Tilibra.“Nós tivemos muito elenco e coração”, disse o armador Ricardo Fischer, um dos destaques da equipe. Cerca de 500 torcedores bauruenses transformaram o ginásio do Paulistano numa espécie de filial do Panela de Pressão e empurraram a equipe comandada pelo técnico Guerrinha à vitória.

A equipe de Bauru, que contratou o MVP da última temporada do NBB, o pivô Murilo, contou também com a boa participação dos jovens valores que deram à cidade o título da Liga de Desenvolvimento do NBB, como Gui Deodato, para conquistar o título.

"Bauru montou um time para ser campeão, e esteve acima da vaidade para conseguir", disse Gui Deodato.

"Bauru tem alma, tem cidade e tem patrocinador. O Paulistano teve amplos méritos. Remontou o time e chegou à final, mas acho que estávamos mais maduros para o título", disse Guerrinha.