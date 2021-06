Benite reforça treino da seleção de basquete em preparação para o Pré-Olímpico

A seleção brasileira masculina de basquete está treinando forte em Walbrzych, na Polônia, para o Pré-Olímpico de Split, na Croácia, que ocorre entre 29 de junho a 4 de julho. Neste sábado, o técnico Aleksandar Petrovic contou com o reforço do ala-armador Vitor Benite, do San Pablo Burgos, que se apresentou ao grupo.

Dos 15 convocados por Petrovic, ainda faltam se apresentar à seleção Marcelinho Huertas, que sexta-feira disputou a semifinal da Liga Espanhola pelo Tenerife, e Bruno Caboclo, do Limoges, da França. A equipe nacional realiza a preparação há dois no complexo Aqua Zdroj, em Walbrzych, numa "bolha" por conta da covid-19.

"Estou muito satisfeito com os dois primeiros dias de treino. O time trabalhou muito bem, movimentações de cinco contra cinco, informações táticas, de ataque, de defesa, leitura de jogo. Gostei muito das duas primeiras atividades", esbanjou confiança Petrovic.

De volta à seleção, o ala Alex comemorou não apenas o "especial" retorno, como fez questão de frisar a importância dos trabalhos para levar a seleção aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"É sempre mais uma adaptação, depois de uma viagem longa, todos estão aqui, temos um momento de descontração, de soltar a musculatura mesmo, passar movimentações que o Petro passou para dar sequência na semana de trabalhos", disse Alex. "Para mim, vestir essa camisa é um sonho realizado, objetivo muito grande de um jogador, representar a sua seleção, na modalidade que você joga", enfatizou. "Para mim é sempre muito especial e sempre deixo dar o meu máximo."

Os trabalhos da seleção brasileira em Walbrzych seguem até dia 19, quando o time viaja para Gliwice, onde faz, nos dias 22 e 23, amistosos diante da Polônia. A viagem para Split será dia 25. Pelos protocolos da FIBA, o desembarque na cidade será com 14 atletas, que farão os testes PCR da covid-19. Desses, 12 jogam a competição que vale uma vaga em Tóquio.