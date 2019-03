Bicampeão da NBA, Pau Gasol deixa os Spurs e deve acertar com os Bucks

Bicampeão da NBA, o pivô espanhol Pau Gasol está sem time. Na noite de sexta-feira (madrugada de sábado no Brasil), o San Antonio Spurs anunciou a dispensa do jogador de 38 anos, dono de dois anéis de campeão da liga pelo Los Angeles Lakers. Mas ele não deverá ficar muito tempo sem trabalhar, pois de acordo com a imprensa norte-americana está próximo de ser contratado pelo Milwaukee Bucks, dono da melhor campanha da temporada 2018/2019.

Ao anunciar a dispensa de Pau Gasol, o San Antonio Spurs publicou uma mensagem nas redes sociais atribuída ao técnico Gregg Popovich. "Pau Gasol é um indivíduo excepcional e o profissional ideal. Somos gratos por suas contribuições na quadra, no vestiário e na comunidade", disse o treinador da franquia do Texas.

Pau Gasol também publicou uma mensagem de despedida após o anúncio. "Foi um sonho jogar por uma das mais célebres franquias da história da NBA, uma honra fazer parte da família Spurs. Para todo o estafe, meus companheiros de time, os técnicos, RC (R.C. Buford, diretor), Pop (Gregg Popovic) e, acima de tudo, os torcedores, obrigado por tornarem esse lugar tão especial", afirmou o espanhol.

Em 18 temporadas na carreira, Pau Gasol soma 1.223 jogos disputados por Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls e San Antonio Spurs. Na atual temporada, o pivô espanhol entrou em quadra 27 vezes, sendo apenas seis como titular, e soma 114 pontos, 127 rebotes e 50 assistências - médias discretas de 4,2 pontos e 4,7 rebotes em apenas 12,2 minutos por partida.