Bicampeão, Golden State estreia com vitória na NBA; Boston bate Philadelphia

O Golden State Warriors, bicampeão da NBA, mostrou já na primeira partida da temporada 2018-2019 que a sede por conquistas permanece a mesma de anos anteriores. Stephen Curry fez 32 pontos, nove assistências e oito rebotes e Kevin Durant acrescentou 27 pontos, oito rebotes e seis assistências na vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 108 a100 na noite de terça-feira.

Antes da partida, os jogadores do Golden State receberam seus anéis pela conquista da temporada passada. " Nós ainda não nos parecemos muito com nós mesmos. Não é surpreendente também. Precisamos de mais algumas semanas", disse o técnico Steve Kerr.

Klay Thompson foi um exemplo de que ainda falta ritmo de jogo para a equipe, ao acertar apenas 5 de 20 arremessos e somar 14 pontos. Do lado de Oklahoma, Paul George marcou 27 pontos para o Thunder, que se entregou durante toda a partida, mas sentiu a falta da estrela Russell Westbrook, submetido a cirurgia no mês passado.

No começo do terceiro quarto, o time acertou nove de 12 arremessos e chegou a ficar na frente do placar: 69 a 66. "Fiquei muito encorajado e satisfeito com a maneira como saímos para o jogo após o intervalo", disse o técnico Billy Donovan.

Antes do jogo foi respeitado um minutos de silêncio pela morte de Paul Allen, proprietário do Portland Trail Blazers

BOSTON X PHILADELPHIA

Com 23 pontos e nove rebotes de Jayson Tatum, o Boston Celtics o Philadelphia 76ers por 105 a 87, no jogo de abertura da temporada 2018-2019 da NBA. Marcus Morris acrescentou 16 pontos e dez rebotes vindo do banco, enquanto o dominicano Al Horford marcou nove pontos e conseguiu cinco tocos.

O Celtics sobreviveu a um início fraco e de baixa eficiência. O time de Boston venceu apesar de acertar apenas 43% (42 de 97) dos arremessos de quadra e 30%. Dos arremessos de três pontos (11 de 37). Do lado do Philadelphia, Ben Simmons foi o destaque com 19 pontos, 15 rebotes e oito assistências. Joel Embiid totalizou 23 pontos e dez rebotes. Gordon Hayward jogou seu primeiro jogo desde que se submeteu a uma cirurgia e mais de 10 meses de reabilitação para tratar uma lesão grave no tornozelo esquerdo, que ele sofreu aos cinco minutos do jogo de estreia da temporada passada. Hayward foi aplaudido pelo público presente, após a apresentação de um vídeo com todo o seu processo de recuperação. Em 25 minutos na quadra, ele terminou com dez pontos, cinco rebotes.

Kyrie Irving também retornou depois de algumas cirurgias no joelho esquerdo, que o tiraram do final da temporada regular e dos playoffs. Ele marcou sete pontos e fez sete assistências.

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Miami Heat

Nueva York Knicks x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Utah Jazz

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets