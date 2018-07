Bicampeão olímpico ajuda na preparação do basquete A seleção brasileira feminina de basquete luta para voltar a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos. A última vez foi em Sidney, em 2000, quando, ainda liderada por Janeth, conseguiu o bronze. Para voltar a figurar entre as grande potências do mundo em Londres, a equipe do técnico Luiz Cláudio Tarallo convocou um bicampeão olímpico para ajudar na preparação: o técnico de vôlei Giovane Gávio, ouro em Barcelona-1992 e Atenas-2004 ainda como jogador.