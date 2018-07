Blake Griffin, do Los Angeles Clippers, brilha com a 'enterrada do ano'

LOS ANGELES - O ala-pivô Blake Griffin teve mais uma ótima atuação pelo Los Angeles Clippers - marcou 22 pontos e apanhou 7 rebotes. Mas nada se comparou ao lance que protagonizou no fim do terceiro quarto da vitória por 112 a 100 contra o Oklahoma City Thunders.

Ao receber um passe de Chris Paul, o jogador foi para cima do rival Kendrick Perkins e conseguiu a 'enterrada do ano', de acordo com os colegas do time e até na opinião de rivais. Griffin é um especialista na jogada, afinal, é o campeão do torneio de enterradas da NBA.

"Dar uma enterrada como essa sempre te traz um extra, seja lá qual for", disse. "Tudo tem a ver com o momento do jogo. É a maneira como você recebe o passe, acontece a rotação, tudo isso. Se as coisas saírem no momento certo, acontece. Não é algo como pegar a bola e dizer 'ok, vamos fazer algo diferente'."

"Foi incrível, cara", disse o armador dos Clippers, Chauncey Billups. "Vamos ver essa jogada por anos. Eu mal posso esperar para ver outra vez na TV". E até LeBron James ficou entusiasmado com o lance. "É a enterrada do ano! Uau!", escreveu o jogador no Twitter.