Blake Griffin salta carro e vence Concurso de Enterradas da NBA

SÃO PAULO - Blake Griffin confirmou o seu favoritismo e faturou na noite de sábado o título do Concurso de Enterradas, no All-Star Weekend, realizado em Los Angeles, que será encerrado neste domingo com a disputa do All-Star Game com o jogo entre as estrelas das Conferências Oeste e Leste da NBA. Na jogada que valeu a vitória, o jogador do Los Angeles Clippers saltou sobre um carro e cravou a bola com as duas mãos, vencendo JaVale McGee, do Washington Wizards, na final.

A enterrada de Griffin foi acompanhada por um coral que cantava a música "I Believe I Can Fly". E o novato da NBA recebeu o passe de Baron Davis, seu companheiro no Clippers, pelo teto solar do carro. Assim, triunfou sobre McGee, que se destacou na disputa classificatória para a final ao fazer múltiplas enterradas, com duas e três bolas.

Griffin é uma das principais atrações do All-Star Weekend, tendo participado na sexta-feira do "Rookie Challenge" - desafio entre os calouros e os segundanistas -, e anotado 14 pontos. Neste domingo, ele defenderá a equipe da Conferência Oeste no All-Star Game.

O jogador do Clippers é o primeiro novato a participar deste jogo desde Yao Ming em 2003 e tem chamado a atenção nesta temporada, com médias 22,8 pontos e 12,6 rebotes, além de se destacar por suas enterradas.

Também na noite de sábado, James Jones, do Miami Heat, venceu Paul Pierce e Ray Allen, ambos do Boston Celtics, para vencer o Torneio de Arremesso de Três Pontos. O resultado surpreendeu, já que Pierce era o atual campeão da disputa e Allen se tornou recentemente o jogador com o maior número de cestas de três pontos na NBA.

Já Stephen Curry, do Golden State Warriors, derrotou Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, na rodada final para faturar o Desafio de Habilidades, com o tempo de 28,2 segundos. E o trio de Atlanta, formada por Al Horford, Coco Miller e Steve Smith, venceu o Torneio de Arremessos do All-Star Weekend da NBA.

