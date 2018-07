Blake Griffin vai operar e ficará fora do All-Star Game da NBA

O ala/pivô Blake Griffin vai se submeter a uma cirurgia por causa de uma infecção bacteriana no cotovelo direito e desfalcará o Los Angeles Clippers na NBA por tempo indeterminado, revelou neste domingo o técnico Doc Rivers, antes do duelo da sua equipe com o Oklahoma City Thunder.

Griffin será operado nesta segunda-feira em Los Angeles e vai passar por nova avaliação após o recesso do All-Star Game da NBA, partida festiva para a qual ele havia sido eleito como titular pelas quinta vez consecutiva para defender o time da Conferência Oeste.

Enquanto desfalcar o Clippers, Griffin deve ser substituído por Spencer Hawes. Griffin tem médias 22,5 pontos por partida, com 7,5 rebotes e 5,1 assistências, além de uma aproveitamento de 50,1% nos arremessos de quadra. No ano passado, ele ficou na terceira colocação na eleição do Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA.