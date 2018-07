Blazers avança nos playoffs da NBA; Heat e Pacers forçam 7º jogo

Em noite agitada, de reviravoltas e classificação nos playoffs da NBA, o Portland Trail Blazers garantiu seu lugar nas semifinais da Conferência Oeste, enquanto Miami Heat e Indiana Pacers venceram seus jogos e se mantiveram na disputa pela vaga, forçando o sétimo jogo dos seus confrontos, na noite desta sexta-feira, quase madrugada de sábado.

Em Portland, a equipe da casa derrotou o Los Angeles Clippers por 106 a 103 e fechou a série melhor-de-sete jogos pelo placar de 4 a 2. Com o resultado, o Blazers concretizou uma surpreendente virada, uma vez que havia sido derrotado nos dois primeiros jogos da série. Emplacou nada menos que quatro vitórias seguidas e assegurou a classificação.

Contando com o apoio da torcida, o Blazers contou com a liderança de Damian Lillard, responsável por 28 pontos. CJ McCollum anotou 20 e Mason Plumlee deu grande contribuição, com seus 14 rebotes. Pelo Clippers, Jamal Crawford anotou 32 pontos e foi o cestinha da partida. E teve a parceria de Austin Rivers, e seus 21 pontos e oito assistências, e DeAndre Jordan, contribuindo com 15 pontos e 20 rebotes.

Depois do grande triunfo de virada, o Portland Trail Blazers terá uma missão ingrata nas semifinais. Vai encarar o atual campeão Golden State Warriors, de Stephen Curry, MVP da temporada passada. Machucado, o armador deve voltar a tempo de disputar ao menos duas partidas da série.

Enquanto o Blazers sacramentava sua vaga, o Miami Heat e o Indiana Pacers ganhavam sobrevida nos playoffs. O primeiro derrotou o Charlotte Hornets por 97 a 90, fora de casa, e empatou o confronto em 3 a 3. O jogo decisivo desta série vai ser disputado no domingo, em Miami.

Mesmo jogando em casa, e liderado pelos 37 pontos de Kemba Walker, o Hornets não conseguiu celebrar a vaga nas semifinais nesta noite de sexta. Isso porque o Heat se destacou pelo trabalho em conjunto e pela boa atuação de Dwyane Wade, autor de 23 pontos. Luol Deng contribuiu com 21 e Goran Dragic anotou 14 pontos. Pelo time da casa, somente Al Jefferson se aproximou de Kemba Walber, com seus 18 pontos.

O Indiana Pacers também se manteve na briga ao vencer o sexto jogo da série, forçando a partida decisiva. Diante de sua torcida, derrotou o Toronto Raptors por 101 a 83 e empatou o duelo em 3 a 3. O desempate vai acontecer também no domingo, na casa do Toronto.

Como aconteceu nos últimos jogos, Paul George liderou o Pacers, com 21 pontos. Mas desta vez contou com o apoio dos companheiros, antes apagados. Myles Turner anotou 15 pontos, Monta Ellis contribuiu com 14 e a dupla George Hill e Ian Mahinmi marcaram 12 pontos cada.

Com esta boa atuação em conjunto, o Pacers superou a apatia do Raptors, que teve como cestinhas DeMarre Carroll e o reserva Cory Joseph. Ambos anotaram 15 pontos.