Blazers derrota Lakers e fatura o título da Summer League 2018 da NBA

O Portland Trail Blazers conquistou, na noite de terça-feira, o título da Summer League de Las Vegas, torneio amistoso da pré-temporada da NBA, ao derrotar o Los Angeles Lakers por 91 a 73. Assim, na reedição da final de 2017 da competição, se vingou da derrota do ano passado.

O Blazers teve campanha perfeita na Summer League, com sete vitórias, enquanto o Lakers só caiu uma vez, exatamente no confronto decisivo. E Josh Hart, do time de Los Angeles, foi eleito o MVP da competição, enquanto K. J. McDaniels, da equipe de Portland, acabou sendo escolhido o melhor jogador da partida de terça.

Para que isso acontecesse, McDaniels liderou a produção ofensiva do Blazers com 17 pontos, sendo que outros cinco jogadores da equipe fizeram ao menos dez, confirmando a boa atuação coletiva do time. E outro destaque dos campeões foi Wade Baldwin IV, com 14 pontos e seis assistências. Pelo Lakers, Hart marcou 12 pontos.

A decisão da Summer League, porém, não teve grandes emoções, pois o Blazers encaminhou a sua vitória logo no primeiro quarto, em que fechou liderando o placar por 31 a 19. E foi ao intervalo vencendo por 50 a 33, só administrando a vantagem no segundo tempo diante do Lakers, que contava com os principais nomes da sua gestão - Magic Johnson, presidente de operações, Rob Pelinka, gerente geral, e Luke Walton, o técnico da equipe - presentes ao Thomas & Mack Center, em Paradise, e que viram a equipe ser batida na final do torneio amistoso.