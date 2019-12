Blazers mudam contrato e garantem Carmelo Anthony até o fim da temporada

O Portland Trail Blazers informou nesta quinta-feira que chegou a um acordo com Carmelo Anthony para modificar o contrato do veterano ala e mantê-lo na equipe até o fim da atual temporada da NBA.

Apesar de franquia ter até janeiro para alterar o status do vínculo de Carmelo para "garantido", os Blazers preferiram antecipar a decisão devido ao grande momento vivido pelo jogador nos últimos jogos.

O técnico dos Blazers, Terry Stotts, elogiou as condições físicas do veterano, de 35 anos, contratado em meados do mês passado pelo clube após passar mais de um ano sem jogar uma partida oficial da NBA.

"Sua condição física está excelente e imediatamente sua classe em quadra com os números que apresentou no pouco tempo em que está com a equipe. O impacto no jogo e no rendimento da equipe também tem sido notável", disse Stotts.

Carmelo já venceu o prêmio de Jogador da Semana da Conferência Oeste. Nos oito jogos que disputou com o Portland, o ala tem médias de 16,9 pontos, 5,9 rebotes e 1,8 assistências em apenas 13,9 minutos por partida.