Blazers vencem Grizzlies e serão rivais dos Lakers nos playoffs da NBA

O Portland Trail Blazers está nos playoffs da NBA. A equipe comandada por Damian Lillard completou o quadro de classificados ao vencer o Memphis Grizzlies neste sábado por 126 a 122, na inédita repescagem da Conferência Oeste, com uma virada no último quarto.

O adversário dos Blazers na fase final da liga americana de basquete será o Los Angeles Lakers, do astro LeBron James. A série de sete confrontos começa terça-feira, às 22 horas, na "bolha" da NBA montada no complexo da Disney na Flórida.

Os Blazers contaram com mais uma grande atuação de Lillard, responsável por 31 pontos e dez assistências na partida. Destaque também para o último quarto decisivo de CJ McCollum, com 14 de seus 29 pontos anotados na parte final do duelo.

Quem também teve grande atuação foi o pivô Jusuf Nurkic. O bósnio revelou momentos antes da partida que havia perdido a avó, vítima da covid-19. Mesmo de luto, foi para a quadra e colaborou com importantes 22 pontos.

Do outro lado da quadra, o calouro Ja Morant brilhou mais uma vez e foi o cestinha da partida com 35 pontos. Desempenho insuficiente, no entanto, para manter as esperanças dos Grizzlies, que precisavam vencer para forçar um segundo confronto.

INÍCIO DOS PLAYOFFS

A fase final da NBA começa na segunda-feira com quatro duelos: Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks, Denver Nuggets x Utah Jazz (ambos pelo Oeste), Toronto Raptors x Brooklyn Nets e Boston Celtics x Philadelphia 76ers (Leste).

Para Entender NBA: onde assistir, calendário, equipes e tudo sobre a volta da competição Liga norte-americana volta a ser disputada após mais de quatro meses de paralisação

Veja os cruzamentos dos playoffs da NBA:

Conferência Oeste

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Utah Jazz

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Conferência Leste

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Boston Celtics vs Philadelphia 76ers

Miami Heat x Indiana Pacers