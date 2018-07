Bola do NBB desagrada a todos

SÃO PAULO - Recém-lançada para ser usada nas próximas duas temporadas do Novo Basquete Brasil (NBB), a bola bicolor da Penalty é motivo de polêmica. Ainda que tenha certificação da Federação Internacional de Basquete (Fiba), o modelo Pro 7.4 é alvo de críticas por parte de jogadores e técnicos e foi comparado à Jabulani - que gerou discussão na Copa do Mundo da África do Sul.

Alex Garcia, ala do Brasília eleito o melhor defensor do NBB 2009/10, aponta estranhamento com o novo material. "Posso falar que minha primeira impressão foi negativa, mas que isso não vai influenciar nos resultados. É uma questão de adaptação a essa bola maior e um pouco mais pesada", opinou.

Seu companheiro de equipe Guilherme Giovannoni também disse que precisa de um tempo para se ajustar ao artigo esportivo. "Estranhei um pouco, mas a gente acaba se acostumando logo", disse.

Com problemas nos treinos, o ala do Pinheiros Marquinhos foi outro a disparar críticas ao novo modelo e já espera por mudanças. "Para mim, está difícil porque é um modelo muito diferente. Mas já, já devem acertar isso".

Assim como os atletas, o treinador do Joinville, Alberto Bial, ressalta a inferioridade da nova bola em comparação com as usadas em competições internacionais. "Não é a bola ideal e nem a melhor do mundo. Eu não estou dizendo que é totalmente ruim, mas que existem melhores", afirmou.

O acordo com a fornecedora anterior, Spalding, chegou ao fim, e a marca brasileira chegou com uma proposta mais interessante. Agradando ou não, a bola Penalty estará presente em todos os jogos a partir desta sexta-feira, quando começa a terceira edição do torneio.

A partida que abre oficialmente a temporada 2010/11 acontece entre o São José/Unimed/Vinac e o atual campeão Uniceub/BRB/Brasília, às 19 horas, no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos.

Confira Primeira rodada do NBB 3:

Sexta -19 horas

São José x Brasília

Sábado - 11 horas

Vila Velha x Paulistano

Vitória x Pinheiros

Sábado - 18 horas

Joinville x Bauru

Limeira x Uberlândia

Araraquara x Minas

Quinta-feira - 27/01/11

Franca x Flamengo

*Assis folga