Boston bate Orlando fora de casa e abre 2 a 0 na NBA

O Boston Celtics ficou mais perto da classificação para a decisão da NBA ao conseguir a segunda vitória fora de casa na final da Conferência Leste contra o Orlando Magic. Na noite de terça-feira, a equipe venceu por 95 a 92 e abriu 2 a 0 na série melhor de sete jogos.

Para triunfar, o Celtics contou com um desempenho brilhante de Paul Pierce, que anotou 28 pontos. Além disso, o Boston teve o bom desempenho de Rajon Rondo, com 25 pontos e oito assistências. Dwight Howard foi o cestinha da partida com 30 pontos e ainda obteve oito rebotes, mas não conseguiu evitar a derrota do Magic.

O Celtics liderou o placar durante quase toda a partida, mas quase foi surpreendido no quarto final, quando ficou pouco mais de três minutos sem pontuar e viu o Magic virar o placar para 90 a 89. Mas o Celtics reagiu e contou com erros cruciais de Vince Carter e Jammeer Nelson para voltar a triunfar.

Em vantagem, o Boston Celtics receberá o Orlando Magic no próximo sábado, no terceiro jogo da final da Conferência Leste da NBA. Nesta quarta-feira, Los Angeles Lakers e Phoenix Suns disputam o segundo jogo da decisão da Conferência Oeste, liderada pelos atuais campeões por 1 a 0.