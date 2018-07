Boston Celtics bate Indiana Pacers e obtém 13ª vitória seguida na NBA

O Boston Celtics confirmou a sua excelente fase e obteve a sua 13ª vitória consecutiva na temporada 2010/2011 da NBA ao derrotar, na noite de domingo, o Indiana Pacers, em casa, por 99 a 88. Líder da Conferência Leste, a equipe acumula 22 vitórias em 26 partidas. Já o Pacers tem 12 triunfos e 14 derrotas no campeonato.

Sem o contundido Rajon Rondo, o Celtics contou com o jogo coletivo para conseguir a vitória. Assim, Glen Davis, Nate Robinson e Paul Pierce foram os cestinhas da equipe, com 18 pontos cada. Pierce, porém, conseguiu um "triple-double" ao também somar 12 assistências e dez rebotes. Danny Granger fez 19 pontos e foi o destaque do Pacers.

O Los Angeles Lakers emplacou a sua quinta vitória seguida, todas fora de casa, ao superar o Toronto Raptors por 120 a 110. Assim, encerrou uma sequência de sete jogos como visitante com seis triunfos. Os atuais bicampeões da NBA estão em terceiro lugar na Conferência Oeste, com 21 vitórias e sete derrotas.

Já o Raptors é apenas o décimo da Conferência Leste, com dez vitórias em 28 jogos. O brasileiro Leandrinho Barbosa anotou 11 pontos para a equipe canadense, que teve o lituano Linas Kleiza, com 26 pontos e dez rebotes como principal destaque. Kobe Bryant foi o cestinha do Lakers com 20 pontos.

Resultados de 19 de dezembro:

Boston Celtics 99 x 88 Indiana Pacers

New Jersey Nets 89 x 82 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 110 x 120 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 111 x 108 New Orleans Hornets

Sacramento Kings 93 x 102 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 110 x 113 Phoenix Suns

Jogos de 20 de dezembro:

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Utah Jazz

Indiana Pacers x New Orleans Hornets

Washington Wizards x Charlotte Bobcats

Miami Heat x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves