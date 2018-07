Boston Celtics consegue uma virada heroica e bate Orlando Magic na NBA

NOVA YORK - Três dias depois de massacrar o Orlando Magic com uma incrível atuação defensiva, o Boston Celtics mostrou força novamente contra a equipe da Flórida. Na rodada de quinta-feira da NBA, o maior vencedor da liga norte-americana de basquete derrotou o Orlando por 91 a 83, fora de casa, depois de conseguir tirar 27 pontos de desvantagem no segundo tempo.

Mesmo sem três de seus principais jogadores - os armadores Rajon Rondo e Ray Allen e o ala/pivô Jermaine O´Neal estão machucados -, o Boston conseguiu a sua terceira vitória consecutiva de forma heroica. O grande destaque foi o ala/pivô Paul Pierce, que marcou 19 de seus 24 pontos, além de 10 assistências, na partida somente no segundo tempo, quando o Celtics dominou totalmente as ações.

Com uma campanha irregular, de oito vitórias e nove derrotas, o Boston aparece em sétimo lugar na Conferência Leste, mas já mostra sinais de recuperação. Principalmente na parte defensiva, pois "parou" o ataque do Orlando Magic, liderado pelo pivô Dwight Howard - fez 16 pontos nesta quinta, duas vezes nesta semana. Na última segunda, o time da Flórida marcou apenas 56 pontos na derrota em Boston.

No outro jogo da rodada, o Los Angeles Clippers se recuperou da derrota no dia anterior para o rival da cidade, o Lakers, e derrotou o Memphis Grizzlies por 98 a 91, no Staples Center. Com um bom jogo coletivo e uma partida quase perfeita do ala/pivô Blake Griffin, o time da Califórnia se consolidou ainda mais na liderança da Divisão do Pacífico, agora com 10 vitórias e seis derrotas.

Griffin, o astro do Clippers, não deu chances para a defesa do Grizzlies, que viu o ala/pivô quase conseguir um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) ao marcar 20 pontos, agarrar nove rebotes e dar oito assistências, além de dois tocos e algumas de suas enterradas. Outro que se destacou foi o armador Cris Paul, apagado contra o Lakers, que marcou 18 pontos e deu oito assistências.

Confira a rodada de quinta-feira:

Orlando Magic 83 x 91 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 98 x 91 Memphis Grizzlies

Confira os jogos de sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Charlotte Bobcats

Boston Celtics x Indiana Pacers

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x New Jersey Nets

Miami Heat x New York Knicks

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

New Orleans Hornets x Orlando Magic

Houston Rockets x Washington Wizards

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Denver Nuggets x Toronto Raptors

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder