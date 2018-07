Boston Celtics derrota Brooklyn Nets em jogo-teste com 44 minutos

O Boston Celtics superou o Brooklyn Nets por 95 a 90, na noite de domingo, em amistoso pela pré-temporada da NBA, que foi realizado na Barclays Center, em Nova York, e testou a redução do tempo dos jogos para 44 minutos, com o corte de um minuto em cada um dos quatro períodos, tradicionalmente de 12 minutos na liga norte-americana de basquete.

A ideia da NBA foi realizar esse jogo com tempo reduzido para avaliar o impacto que uma mudança no futuro pode ter sobre as partidas. Além disso, a partida de domingo teve o número de tempos obrigatórios no segundo e quarto períodos reduzidos de três para dois. Dessa forma, o confronto entre Nets e Celtics teve uma duração de 1 hora e 58 minutos, enquanto a média dos jogos com 48 minutos corridos é de 2 horas e 15 minutos.

Em quadra, Jared Sullinger foi o principal destaque do jogo-teste, sendo o cestinha, com 21 pontos, além de obter 19 rebotes pelo Celtics, que agora soma quatro vitórias e três derrotas na pré-temporada da NBA. Jerome Jordan e Jarrett Jack marcaram 17 pontos cada para o Nets, que havia vencido as três partidas anteriores na sua preparação para a disputa da temporada 2014/2015 da liga norte-americana de basquete.