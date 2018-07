Boston Celtics derrota Heat, mas fica sem Rondo na NBA

BOSTON - Em partida definida apenas na segunda prorrogação, o Boston Celtics venceu o Miami Heat por 100 a 98, em casa, na rodada de domingo da NBA. Paul Pierce fez a cesta que definiu o triunfo da equipe a 31 segundos do fim e conseguiu um "triplo-duplo", com 17 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Kevin Garnett também se destacou, com 24 pontos e 11 rebotes, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa somou nove pontos, quatro assistências e três rebotes nos 30 minutos em que permaneceu em quadra.

O domingo, porém, não foi só de vitória para os Celtics. A equipe confirmou que ficará sem Rajon Rondo até o final da temporada por causa de uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito, sofrida no jogo da última sexta-feira contra o Atlanta Hawks.

A partida de domingo foi a primeira de Ray Allen em Boston desde que ele trocou os Celtics pelo Heat. E ele teve boa atuação, com 21 pontos. LeBron James foi o cestinha da partida com 34 pontos e ainda conseguiu 16 rebotes para o Heat, assim como Chris Bosh, que também anotou 16 pontos.

O Los Angeles Lakers faz uma temporada decepcionante, mas conseguiu uma vitória marcante na noite de domingo. Em casa, a equipe da Califórnia derrotou o Oklahoma City por 105 a 96. Kobe Bryant liderou a equipe no triunfo, com 21 pontos, 14 assistências e nove rebotes, enquanto Metta World Peace somou 15 pontos e 10 rebotes. Assim, a equipe conquistou a sua segunda vitória consecutiva após sofrer quatro derrotas seguidas.

Os Lakers perderam nove dos seus últimos 11 jogos contra o Thunder, incluindo o revés por 4 a 1 nos playoffs da última temporada da NBA. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 35 pontos e Russel Westbrook somou 17 pontos, 13 assistências e nove rebotes pelo time de Oklahoma, que terminou uma série de seis partidas como visitante, com três vitórias e três derrotas.

O New York Knicks contou com uma atuação espetacular de Carmelo Anthony para derrotar o Atlanta Hawks por 106 a 104, na noite de domingo, em casa. Carmelo foi o cestinha da partida com 42 pontos, converteu nove arremessos de três pontos e definiu a vitória da sua equipe, a 12,5 segundos do fim, ao concretizar uma jogada de três pontos, com uma cesta de dois e um arremesso livre. Já Raymond Felton somou 12 pontos e 10 assistências para o Knicks.

Os Hawks tiveram aproveitamento de 60% nos arremessos, mas não foi suficiente para impedir o fim de uma série de três vitórias da equipe. Jeff Teague marcou 27 pontos e Josh Smith fez 20, mas falhou na tentativa de definir a vitória para a equipe de Atlanta nos instantes finais do último período ao errar um arremesso de três pontos.

O Los Angeles Clippers venceu o Portland Trail Blazers por 96 a 83, na noite de domingo, em casa, e encerrou uma série de quatro derrotas. Blake Griffin foi o cestinha da partida com 23 pontos, mesmo sendo poupado no último quarto, e ainda deu nove assistências pelos Clippers, que não contaram com Chris Paul pelo quarto jogo seguido por causa de uma lesão no joelho direito. LaMarcus Aldridge liderou os Blazers, com 21 pontos e 11 rebotes. A equipe de Portland perdeu sete das últimas nove partidas.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Boston Celtics 100 x 98 Miami Heat

Los Angeles Lakers 105 x 96 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 102 x 104 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 83 x 91 New Orleans Hornets

New York Knicks 106 x 104 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 110 x 95 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 96 x 83 Portland Trail Blazers

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Toronto Raptors x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Sacramento Kings

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Chicago Bulls x Charlotte Bobcats

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Utah Jazz x Houston Rockets