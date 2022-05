Boston Celtics derrota Miami Heat na NBA e empata a série final da Conferência Leste

O Boston Celtics empatou a série final da Conferência Leste na NBA, nesta segunda-feira, ao derrotar o Miami Heat, por 102 a 82, no Boston Garden. As equipes voltam a se enfrentar no quinto jogo nesta quarta-feira, na Flórida.

O primeiro quarto de Miami entrou para a história. A primeira cesta de quadra só foi acontecer quando faltavam 3min20 para o fim, com Victor Odalipo. Boston, sob a liderança de Jason Tatum, autor de 12 pontos, logo abriu 18 a 1 no placar e chegou a ter 26 a 4.

Depois do início horroroso, Miami teve uma sequência de sete pontos consecutivos, mas voltou a cair no final dos 12 primeiros minutos e viu Boston terminar o primeiro quarto com 29 a 11. Heat acertou apenas três arremessos de quadra.

No segundo quarto, Odalipo jogou praticamente sozinho pelo lado de Miami e alcançou 18 pontos na partida. Já pelos Celtics, Tatum manteve o bom nível, com 24 pontos. Nos rebotes, o destaque foi Robert Williams, de Boston, ativo tanto na tábua defensiva (quatro rebotes) como ofensiva (cinco). Com isso, 57 a 33 para os anfitriões ao final do primeiro tempo.

Miami conseguiu equilibrar a partida no terceiro quarto, mas sem descontar o enorme prejuízo do início da partida. Oladipo chegou aos 20 pontos, mas Tatum continuou em ritmo forte e alcançou os 31 pontos na partida para fechar esta parcial em 76 a 52.

Com a grande vantagem do Boston no placar, o jogo ficou mais faltoso e o clima foi mais pesado. Brown e Dedmon ameaçaram uma discussão mais forte e acabaram sendo punidos com faltas técnicas pela arbitragem, enquanto Al Horford provocou a cada toco conquistado.

No último quarto, a marcação ficou mais frouxa e Miami até conseguiu colecionar quatro bolas de três com Duncan Robinson, conseguiu diminuir um pouco a vantagem do Boston, mas não evitou a derrota. Os titulares do Heat só marcaram 18 pontos, o pior desempenho desde 1970/1971. Final: 102 a 82.