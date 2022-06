Boston Celtics superam Golden State Warriors e largam na frente nas finais da NBA

Na primeira vez que a cidade de São Francisco recebeu um jogo de final da NBA, o Boston Celtics bateu o Golden State Warriors por 120 a 108 e largou na frente no primeiro jogo das finais. Nem mesmo os 34 pontos de Stephen Curry, cestinha da partida, bastaram para conter o ímpeto da equipe de Ime Udoka no primeiro jogo da série.

Com um Chase Center pulsante e sob a batuta do inspirado Stephen Curry, o Golden State Warriors teve um primeiro quarto superior, com 32 a 28 no placar. O camisa 30, inclusive, chegou à expressiva marca de 21 pontos anotados no período e desestabilizou a defesa do Boston Celtics.

Leia Também Final da NBA entre Boston Celtics e Golden State Warriors opõe discípulos de Gregg Popovich

No segundo quarto, porém, a tônica do jogo foi alterada. Com Curry mais apagado, a equipe de Boston encaixou a marcação nas estrelas do Golden State Warriors e tomou para si o domínio no placar. Mesmo sem ter um destaque ofensivo, os comandados de Ime Udoka conseguiram a vantagem no placar: 56 a 54 Boston Celtics.

Já no terceiro quarto da partida, o Golden State Warriors voltou a brilhar. Congestionando o garrafão e forçando o Boston Celtics a arriscar de média e distância e consequentemente errar, a equipe tomou a dianteira do placar. Curry voltou à rotação do primeiro quarto e comandou o período da equipe, que terminou com vantagem: 92 a 80.

Porém, no período derradeiro, o Boston Celtics otimizou os primeiros minutos e abriu uma vantagem de 9 a 0. Ime Udoka fez mudanças na equipe, que aumentou a intensidade defensiva, e tirou o Golden State Warriors da zona de conforto. No último quarto, o placar foi um sonoro 39 a 13. No fim, a equipe de Boston venceu por 120 a 108 e liquidou a série invicta do rival nos playoffs desta temporada. Jaylen Brown, com 24 pontos e 5 rebotes, e Al Horford, com 26 pontos em sua primeira partida de finais na carreira, foram os destaques da equipe vencedora.

O próximo capítulo das finais da NBA será realizado no próximo domingo, em São Francisco, no Chase Center, às 21h00.