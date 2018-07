Boston derrota Orlando e abre 3 a 0 na NBA

O Boston Celtics ficou a um passo da decisão da NBA ao conquistar, na noite deste sábado, mais uma vitória sobre o Orlando Magic na final da Conferência Leste. Em Boston, a equipe aproveitou o apoio da torcida, venceu por 94 a 71 e abriu 3 a 0 na série melhor de sete jogos.

Com grande atuação defensiva, o Celtics praticamente anulou Dwight Howard - terminou com apenas sete pontos e sete rebotes - e soube controlar o jogo desde o início. Logo no primeiro quarto, abriu 27 a 12. E terminou o primeiro tempo vencendo por 51 a 34. A partir daí, o Boston só administrou a partida.

Com 17 pontos, Glen Davis foi o cestinha da noite para a equipe vencedora. Também teve grande atuação Rajon Rondo, com 11 pontos e 12 assistências. Paul Pierce, por sua vez, não decepcionou e finalizou com 15 pontos.

Para se manter vivo na série, o Magic precisa se recuperar na segunda-feira, novamente em Boston, e vencer a sua primeira partida no confronto.