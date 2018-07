Boston e Denver vencem e abrem vantagem nos playoffs

Campeão em 2008 e quarto colocado do Leste ao final da temporada regular, o Celtics fez um jogo quente contra o Heat, que ficou em quinto na mesma conferência. Após o time da casa reverter uma desvantagem de 14 pontos no terceiro quarto, o confronto ficou marcado pela confusão envolvendo o ala/pivô Kevin Garnett, do Boston, e o ala Quentin Richardson, do Miami.

Restando cerca de um minuto para o fim da partida, o ala Paul Pierce, do time anfitrião, caiu perto do banco de reservas da equipe visitante sentindo dores. Garnett se aproximou para auxiliar o companheiro e Richardson foi tirar satisfações. Os dois discutiram e o jogador do Celtics acertou uma cotovelada no adversário. Como consequência, recebeu duas faltas técnicas e acabou expulso.

Seriamente ameaçado de ser suspenso pela organização da NBA, Garnett ainda terminou como um dos destaques da partida, com 15 pontos e nove rebotes. No Boston, ele só não foi melhor que Pierce, que anotou 16 pontos. Já o Heat foi liderado pelo armador Dwyane Wade, que conseguiu 26 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Na vitória do Denver, pela Conferência Oeste, o grande destaque foi o ala Carmelo Anthony, com 42 pontos marcados. Mas o pivô brasileiro Nenê também foi fundamental para o triunfo, contribuindo com 19 pontos e seis rebotes. Pelo Jazz, o armador Deron Williams terminou como cestinha, anotando um duplo-duplo de 26 pontos e 11 assistências.

Ainda na noite deste sábado pelos playoffs da NBA, o Atlanta Hawks também saiu na frente no confronto contra o Milwaukee Bucks, pelo Leste. Em casa, a equipe venceu por 102 a 92 graças a um bom jogo coletivo. Com a pontuação bastante dividida entre os jogadores, Joe Johnson foi o cestinha, com 22 pontos. No Milwaukee, o novato Brandon Jennings marcou 34 pontos.