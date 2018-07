Boston fatura Conferência Leste e vai à final da NBA

Na decisão, o Celtics vai enfrentar o campeão da Conferência Oeste. O Los Angeles Lakers lidera a série contra o Phoenix Suns por 3 a 2 e avançará caso vença nesse sábado. Assim, Boston e Lakers podem fazer a 11ª final da história entre eles.

Na partida de sexta-feira, Paul Pierce fez 31 pontos e pegou 13 rebotes, enquanto Nate Robinson impulsionou o Celtics em quadra com 13 pontos no segundo quarto. Com isso, a equipe evitou a realização do sétimo jogo, depois de uma reação do Magic, que chegou a estar perdendo a série por 3 a 0 e conseguiu duas vitórias consecutivas.

Dwight Howard anotou 28 pontos e pegou 12 rebotes, mas não conseguiu repetir a temporada 2008/2009, quando o Magic faturou o título da Conferência Leste. Vince Carter fez 17 pontos e Jameer Nelson, dominado por Rajon Rondo e Robinson, marcou 11 pontos e deu quatro assistências. Ray Allen anotou 20 pontos para o Boston e Rondo contribuiu com 14 pontos e seis assistências.

O Celtics chegou a ter uma vantagem de 21 pontos no primeiro tempo, mas o Magic conseguiu reduzi-la para 13 antes do intervalo. A equipe da casa seguiu dominando o jogo, anotando 11 dos 13 primeiro pontos do terceiro quarto e mantendo uma vantagem de ao menos 14 pontos até os instantes finais da partida, triunfando com tranquilidade.