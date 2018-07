Boston oficializa e Faverani é mais um brasileiro na NBA

RIO - Depois de Raulzinho e Lucas Bebê serem escolhidos no Draft, o Brasil tem agora mais um atleta na NBA. Nesta segunda-feira, o Boston Celtics anunciou que acertou a contratação do pivô Vitor Faverani, que estava jogando pelo Valencia Basket, na liga espanhola. Aos 25 anos, ele não tinha mais idade para participar do Draft e por isso foi contratado como agente livre. A franquia não revelou detalhes do contrato.

Por meio do seu site oficial, o Celtics destacou que o jogador de 2,10m participou de 23 jogos da última liga espanhola, mantendo média de 9,3 pontos e 4,6 rebotes por jogo, participando de 17 minutos em cada partida. Gaúcho que se transferiu aos 13 anos para o basquete espanhol, Faverani teve sua melhor temporada em 2010/2011, pelo Murcia, quando teve 14,9 pontos em média na segunda divisão.

Ele tinha contrato com o Valencia, um dos principais times da Espanha, até 2015, mas anunciou na sexta-feira que usaria uma cláusula que permitia o rompimento do vínculo. Só nesta segunda-feira, porém, é que ele foi oficializado como reforço do Celtics.

Além de Faverani, o time de Boston também anunciou a contratação do armador Phil Pressey, de 22 anos, que estava disputando a liga de verão. A equipe mais vitoriosa da história da NBA está renovando o seu elenco e chegou agora a 18 atletas no grupo. Desde a temporada passada saíram o técnico Doc Rivers e os dois principais astros do time: Kevin Garnet e Paul Pierce.

A ideia dos donos da franquia é fazer uma renovação quase completa na equipe. Nesta temporada, o Boston deve limpar a sua folha salarial e formar um time jovem que possa criar uma nova geração vencedora.

A chegada de Faverani (rejeitado no Draft de 2009), porém, pode fechar as portas para Fab Melo, que foi escolhido no Draft da temporada passada, mas só jogou seis jogos até aqui. O anúncio da contratação também complica o trabalho de Ruben Magnano. Isso porque o pivô havia sido convocado para a seleção brasileira e, se mantiver a tendência de se apresentar ao Boston agora, será o sexto atleta da posição cortado para a Copa América - antes deixaram a lista de convocados Tiago Splitter, Nenê, Anderson Varejão, Augusto Lima e Lucas Bebê.

A lista de brasileiros na NBA, porém, só cresce. Já estão confirmados Tiago Splitter (San Antonio Spurs), Nenê (Washington Wizards) e Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers). Lucas Bebê (Atlanta Hawks) joga a Liga de Verão, mas ainda não está garantido para a temporada. Além deles, Fab Melo (Boston Celtics) e Scott Machado (Golden State Warriors) têm contratos válidos e Leandrinho negocia com diversos clubes. Raulzinho jogou a Liga de Verão pelo Utah Jazz, mas já se apresentou à seleção. A tendência é ele voltar para a Espanha e ficar à espera de oportunidades no Utah nas próximas temporadas.