Boston surpreende Orlando fora e sai na frente pela NBA

O Boston Celtics calou a torcida na Amway Arena para conquistar uma vitória importante no primeiro jogo da série melhor de sete que definirá o campeão da Conferência Leste na NBA. Na noite deste domingo, a franquia de Massachusetts venceu o Orlando Magic por 92 a 88, fora de casa, e ficou em vantagem no confronto. A próxima partida também será na Flórida, na terça-feira.

Campeão em 2008, o Boston busca se vingar do Orlando pela eliminação nos playoffs do ano passado, ainda nas semifinais do Leste. Motivado pela revanche, a equipe visitante fez uma grande partida na casa do adversário, dominando o jogo desde o início. No terceiro quarto, a diferença no placar chegou a ser de 20 pontos, mas o Magic reagiu no fim.

Impulsionado pelas boas atuações do ala/armador Vince Carter e do armador Jameer Nelson, o Orlando cortou a desvantagem para apenas dois pontos. No entanto, faltou tempo para que os anfitriões ainda pudessem evitar a derrota em casa, que pôs fim a uma invencibilidade de 14 jogos na NBA.

Se no Magic os grandes destaques foram Carter e Nelson, que marcaram 23 e 20 pontos, respectivamente, os experiente Ray Allen e Paul Pierce lideraram o Celtics. O armador foi o cestinha da partida, com 25 pontos, além de agarrar sete rebotes, e o ala teve uma atuação completa, anotando 22 pontos, nove rebotes e cinco assistências.

Quem avançar do confronto entre Boston e Orlando enfrentará na grande decisão da NBA o vencedor da série entre o atual campeão Los Angeles Lakers e o Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho. Na noite desta segunda-feira, o time californiano recebe a equipe do Arizona para o primeiro jogo do duelo.