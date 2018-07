Brasil abre 17 pontos, mas cai para Lituânia no basquete

A seleção brasileira masculina de basquete fez no primeiro tempo diante da Lituânia, nesta quinta-feira, uma de suas melhores exibições sob o comando de Rubén Magnano. Depois de abrir 17 pontos, no entanto, a equipe sofreu um apagão nos dois últimos quartos e acabou derrotada por 64 a 61 na estreia do torneio amistoso que está sendo realizado na Eslovênia, como parte da preparação para o Mundial da Espanha.

A forte defesa e os rápidos contra-ataques deram lugar a uma sequência de erros ofensivos no segundo tempo. O desempenho defensivo ainda manteve a equipe no jogo, mas no fim o time brasileiro errou demais e sucumbiu diante da força lituana. Nesta sexta, a seleção volta à quadra para enfrentar os eslovenos, donos da casa.

Apesar da derrota, o Brasil terminou com Rafael Hettsheimeir como cestinha do jogo, com 14 pontos, sendo 12 deles em bolas de três pontos. Com a atuação do primeiro tempo, a equipe também mostrou que pode competir em igualdade com as principais forças do basquete no Mundial, que começa no próximo dia 30, quando os comandados de Rubén Magnano pegam a França.

O primeiro tempo desta quinta, aliás, foi um verdadeiro show do Brasil. A defesa funcionou quase com perfeição e a equipe aproveitava cada rebote e roubada de bola para ligar um rápido jogo de transição. Foi assim que passou à frente e terminou o primeiro quarto em vantagem, mesmo com os reservas em quadra: 22 a 18.

Se o primeiro quarto foi bom, o segundo foi ainda melhor. Com os reservas em quadra, o Brasil melhorou o ataque, apertou ainda mais a defesa e ampliou a diferença. A seleção fez os dez primeiros pontos do período, até que a Lituânia respondesse com uma bola de três. Rafael Hettsheimeir entrou muito bem no jogo e, ao lado de Larry Taylor, liderou a equipe em seu melhor momento. A vantagem chegou a ser de 17 pontos, mas foi para o intervalo em 13: 38 a 25.

Somente no terceiro quarto o nível brasileiro caiu. O período, aliás, foi o pior da seleção em todo o jogo. A defesa já não funcionava da mesma forma, prejudicando o ataque de transição. Por outro lado, os lituanos passaram a acertar bolas de três e abusavam do jogo de garrafão com Jonas Valanciunas, jogador do Toronto Raptors, da NBA.

Depois de encostar no terceiro período, a Lituânia finalmente empatou no quarto e conseguiu a virada a 1min15s para o final com uma bola de três. Marcelinho Huertas errou bola boba no ataque, mas o Brasil teve uma última chance de tentar o empate com um arremesso de três após falta de ataque do adversário. A opção foi uma jogada rápida de dois pontos com Tiago Splitter, não deu certo, e a vitória ficou com os lituanos.