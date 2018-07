Brasil atropela México e avança em 1º na Copa América de Basquete

XAPALA - A seleção brasileira feminina de basquete deu mais uma prova da sua supremacia na Copa América. Nesta quarta-feira, em Xapala (México), não tomou conhecimento das donas da casa. Venceu por 97 a 45, somou sua quarta vitória na competição, e confirmou o primeiro lugar do Grupo B. A competição, classificatória para o Mundial do ano que vem, distribui vaga aos três primeiros colocados.

Na semifinal, o time brasileiro vai enfrentar sexta-feira a seleção de Cuba, segunda colocada do Grupo A. As caribenhas, em quatro jogos da primeira fase, somaram três vitórias e uma derrota, para o Canadá, por 53 a 40, nesta quarta-feira. As canadenses fazem a outra semifinal diante de Porto Rico. A decisão é no sábado.

O resultado desta noite mostrou que a seleção brasileira é ampla favorita ao título, aproveitando a ausência dos EUA, que não jogam porque já estão garantidos no Mundial da Turquia como atuais campeões.

Na campanha em Xalapa, o Brasil venceu tranquilamente Porto Rico por 91 a 54, atropelou a República Dominicana por 107 a 43, e só sofreu contra a Argentina, batida por 69 a 60, terça-feira.

A partida foi tão fácil que o Brasil foi bem em todos os fundamentos, principalmente na armação. Das 48 cestas de quadra, 29 nasceram de assistências, um número expressivo. Além disso, foram 42 rebotes, sendo 11 de Clarissa e oito de Damiris, que anotaram 22 e 17 pontos, respectivamente, sendo as cestinhas do jogo. Patrícia (15 pontos), Tatiane (13), Chuca (11), Tainá (12), Joice (10) e Nádia (17) também tiveram mais de 10 pontos.