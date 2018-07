Brasil bate Porto Rico em torneio de basquete feminino

A ala Jaqueline Silvestre, com 16 pontos, foi a cestinha do confronto diante das porto-riquenhas, enquanto Izabela Andrade (13 pontos e cinco rebotes) e Clarissa Santos (12 pontos e 16 rebotes) foram os outros principais destaques do Brasil.

Nesta sexta-feira, a partir das 8h30 (horário de Brasília), a seleção fechará a sua participação no torneio amistoso diante da China, enquanto Canadá e Porto Rico farão a preliminar do duelo, a partir das 6h30.

O técnico Luiz Augusto Zanon destacou a evolução exibida pelas brasileiras após a atuação ruim diante das canadenses na estreia. "Fizemos um jogo coletivo bem melhor, cometemos menos erros e soubemos ter o controle emocional do jogo. Como tenho dito, a cada partida as jogadoras estão evoluindo, amadurecendo e assimilando a nossa filosofia de jogo", afirmou o treinador, para depois prever: "O confronto contra a China será muito duro e equilibrado. Não poderei contar com a armadora Débora e a ala Izabela, que estão machucadas, e vou rodar ao máximo as outras dez jogadoras. Vamos lutar muito em busca da vitória e tentar surpreender na parte tática, como fizemos no torneio anterior quando ganhamos por 93 a 88".

Zanon se referiu ao duelo que o Brasil fez com as chinesas na semana passada, em torneio amistoso em Daqing, também na China, onde o time nacional também foi superado pelo Canadá (63 a 46) e por Porto Rico (74 a 66).

O Brasil vem disputando estes torneios na China sem as suas duas principais jogadoras na atualidade, a ala Iziane e a pivô Érika, que estão jogando a WNBA nos Estados Unidos. Estas duas competições em solo chinês servem como preparação para o Sul-Americano, que acontecerá de 31 de julho a 4 de agosto, em Mendoza, na Argentina.