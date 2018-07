Brasil bate Porto Rico em torneio de basquete feminino

SÃO CARLOS - A seleção brasileira feminina de basquete estreou com uma vitória tranquila no torneio amistoso que acontece em São Carlos, no interior de São Paulo. Na noite desta sexta-feira, o Brasil ganhou de Porto Rico por 80 a 54, fechando a primeira rodada da competição, que teve ainda Canadá 65 x 55 Argentina.

O torneio em São Carlos é mais um estágio da preparação brasileira para a disputa da Copa América, de 21 a 28 de setembro, em Xalapa, no México, competição que dará três vagas para o Mundial Feminino de Basquete, no ano que vem, na Turquia. E o Brasil começou com uma boa vitória sobre Porto Rico.

Neste sábado, será a vez do Brasil enfrentar a Argentina, a partir das 18 horas. E no domingo, a renovada seleção brasileira, sob comando do técnico Zanon, encerra o torneio diante do Canadá, em jogo marcado para começar às 13 horas, sempre no Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

Na estreia desta sexta-feira, Porto Rico chegou a equilibrar o jogo no segundo e terceiro quartos. Mas o Brasil dominou completamente no primeiro e no último, quando abriu a enorme vantagem. O destaque brasileiro em quadra foi novamente a pivô Damiris, que terminou com 20 pontos e 10 rebotes.