Brasil bate Venezuela na estreia do Sul-Americano de Basquete

A seleção brasileira feminina de basquete estreou com vitória no Campeonato Sul-Americano, na noite desta quinta-feira, em Ambato, no Equador. Diante da Venezuela, o Brasil confirmou o favoritismo e ganhou por 84 a 65, abrindo sua campanha por mais um título continental, que, dessa vez, vale vaga no Torneio Pré-Olímpico e nos Jogos Pan-Americanos de Toronto - ambos em 2015.

O técnico Luiz Augusto Zanon levou uma equipe jovem para o Equador, com média de idade de 24,3 anos, desfalcada das três principais jogadoras do Brasil na atualidade, Érika, Damiris e Nádia, que estão nos Estados Unidos jogando na WNBA. Além disso, ele admitiu que encara o Sul-Americano como uma preparação para o Mundial da Turquia, que começa no dia 27 de setembro.

Mesmo assim, o Brasil não deve ter dificuldades para chegar ao título sul-americano. Na estreia, não deu chances para a Venezuela, graças, principalmente, aos 21 pontos da cestinha Jaqueline e aos 19 pontos e 14 rebotes de Clarissa. Mas a seleção brasileira teve uma atuação bastante irregular: abriu, por exemplo, 30 a 8 no primeiro quarto, mas perdeu o segundo por 28 a 15.

Nesta sexta-feira, o adversário brasileiro será o Uruguai, também a partir das 20 horas, na cidade de Ambato. No dia seguinte, o Brasil encerra sua participação na primeira fase diante do anfitrião Equador - na outra chave, estão Argentina, Chile, Peru e Paraguai. As semifinais estão programadas para domingo, enquanto a final do campeonato será na segunda-feira.

O Sul-Americano irá classificar os quatro primeiros colocados para o Torneio Pré-Olímpico e os três melhores para os Jogos Pan-Americanos de Toronto. Depois da disputa no Equador, o Brasil continuará sua preparação na Europa, onde atua em dois torneios internacionais. Joga em Istambul, na Turquia, de 22 a 24 de agosto, e em Limoges, na França, de 26 a 30 de agosto.