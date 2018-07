Brasil comemora vitória no basquete e vaga no Pan

Soberanas nesta competição, as brasileiras irão jogar pelo título na decisão marcada para esta segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), contra a Argentina, que na outra semifinal superou a Venezuela por 75 a 54. O time nacional tentará assegurar ao País o 25º troféu do torneio, sendo o 15º consecutivo.

Após o triunfo tranquilo sobre as chilenas, o técnico Luiz Augusto Zanon exaltou a importância de o Brasil já ter assegurado a vaga no Pan, embora atuasse como franca favorita diante das frágeis adversárias sul-americanas. "Acho que a conquista da vaga para o Pan-Americano foi muito positiva para sequência desse grupo. Elas precisam estar em todas as competições internacionais. E estão de parabéns por terem conquistado isso, pois só assim esse time novo vai conseguir amadurecer tudo o que precisa", disse o treinador, se referindo ao trabalho de renovação que vem sendo implementado na equipe brasileira desde 2013.

O Brasil teve como principal destaque na vitória sobre o Chile a pivô Clarissa dos Santos, que contabilizou 17 pontos e 12 rebotes, além de quatro assistências e uma roubada de bola. Já as outras maiores pontuadoras da equipe foram a ala Patrícia Ribeiro e a armadora Tainá Paixão, ambas com 12 acertos, enquanto as alas Joice Coelho e Jaqueline Silvestre acumularam dez cada uma. Pelo lado chileno, Ziomara Morrison foi a cestinha do jogo, com 23 pontos, e ainda apanhou 11 rebotes.

"Na vitória de hoje (domingo) foi importante a parte coletiva da equipe. Todas as jogadoras tentaram entrar e somar. É um bom sinal podermos utilizar o time todo em uma semifinal. Algumas jogadoras entraram muito bem e fizeram diferença na partida. Esse foi o melhor do jogo desta noite. Tivemos ainda um momento de desequilíbrio na partida, mas que dentro do processo que estamos é extremamente normal. Agora que já conquistamos esse objetivo, vamos atrás do título que é um outro jogo com um adversário difícil. Vamos respeitar, mas vamos buscar mais um título", analisou Zanon.

O Campeonato Sul-Americano garante três vagas no Pan, sendo que a última delas estará em jogo no confronto entre Venezuela e Chile, às 20 horas desta segunda-feira. Já em jogos que definiram as seleções que ficaram entre o quinto e o oitavo lugares da competição, o Paraguai bateu o Uruguai por 77 a 59, enquanto o Equador superou o Peru por 80 a 54.