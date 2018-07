Brasil culpa técnico por briga em amistoso na China

Na chegada em São Paulo, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Carlos Nunes, isentou a federação chinesa de culpa e pediu uma punição ao treinador rival. "Não queremos nenhuma punição para a Federação chinesa. Eles não tiveram culpa nisso tudo. [A culpa foi] de um técnico despreparado", declarou, em entrevista à Sportv.

"O técnico deles já me treinou no Brasil e veio me provocar antes do jogo, dizendo que naquele dia eu não escapava. Tentei não entrar na pilha. Mas eles entraram com a mentalidade errada", afirmou o ala Paulinho.

O técnico brasileiro Alberto Bial revelou no desembarque que a federação chinesa fez um pedido formal de desculpas no aeroporto de Pequim e prometeu uma punição aos jogadores envolvidos na briga. "Ao chegar no Aeroporto de Pequim, fomos recebidos com flores. Me levaram para uma sala reservada, com uma carta de desculpas", disse o treinador do Joinville.

Na quarta-feira, a Associação Chinesa de Basquete (CBA) já havia feito um pedido de desculpas formal aos brasileiros por conta do incidente. A entidade também anunciara a suspensão dos treinos e dos jogos de sua seleção como punição pela briga generalizada.