Brasil define os 12 convocados para Sul- Americano de Basquete

O técnico José Neto anunciou, neste sábado, a lista final de 12 convocados para defender o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Basquete, que começa no próximo dia 24, na Venezuela. Como já era sabido, o País será representado por uma seleção B, enquanto a principal treina para jogar o Mundial, em agosto, na Espanha.

Deste time, porém, vão sair pelo menos dois jogadores do grupo do Mundial. Isso porque o técnico Ruben Magnano começa a trabalhar no dia 20 com 10 atletas, todos jogadores que estiveram nos Jogos de Londres, em 2012, entre eles Leandrinho, Nenê, Varejão, Huertas e Splitter.

Do time que vai à Venezuela deverão sair um armador e um pivô. Para estas vagas, o Brasil terá no Sul-Americano Rafael Luz, Raulzinho, Benite, Augusto Lima e Rafael Hettsheimer, todos atletas com passagens recentes pelo grupo principal do Brasil. Ricardo Fischer, também armador, ficou de fora por lesão.

A convocação completa tem: Gegê, Rafael Luz e Raulzinho (armadores), Vitor Benite (ala-armador), Arthur e Léo Meindl (alas), Jefferson William e Olivinha (alas-pivôs), Augusto Lima, Cristiano Felício, Rafael Hettsheimeir e Rafael Mineiro (pivôs).

"Cumprimos a primeira etapa de treinamentos das duas que vamos ter até o Sul-Americano. Agora vamos dar sequência aos treinos só que acompanhado de jogos amistosos na Venezuela para concluir a fase de preparação. Com isso estaremos prontos para disputar a competição", analisa José Neto, assistente de Magnano e técnico do Flamengo.