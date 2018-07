Brasil derrota Argentina em torneio de basquete feminino

SÃO CARLOS - A seleção brasileira feminina de basquete conseguiu uma vitória relativamente tranquila diante das rivais argentinas neste sábado. As comandadas do técnico Luís Zanon fizeram 76 a 66 e ficaram a uma vitória do título do torneio amistoso que está sendo realizado na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo.

Com o resultado, o Brasil alcançou a segunda vitória em duas partidas da competição, após bater Porto Rico na sexta à noite por 80 a 54. Neste domingo, a seleção volta à quadra para pegar o Canadá, que também venceu suas duas partidas no torneio. Quem vencer, fica com o título.

O torneio em São Carlos é mais um estágio da preparação brasileira para a disputa da Copa América, de 21 a 28 de setembro, em Xalapa, no México, competição que dará três vagas para o Mundial Feminino de Basquete, no ano que vem, na Turquia.

A cestinha da partida deste sábado foi a armadora Débora, que anotou 19 pontos, além de três assistências, mas a seleção ainda contou com boas exibições de Damiris (17 pontos e 14 rebotes), Clarissa (15 pontos) e Tainá (11). Pelo lado argentino, a melhor em quadra foi Melisa Gretter, com 14 pontos.