Brasil é bronze no Mundial Sub-19 Feminino de Basquete A seleção brasileira feminina sub-19 de basquete alcançou um feito histórico neste domingo, no Chile. O time comandado por Luiz Cláudio Tarallo superou a Austrália por 70 a 67 e faturou uma inédita medalha de bronze no Mundial da categoria, mostrando que nem tudo está perdido no basquete brasileiro. Este foi o primeiro pódio do Brasil em nove edições. Antes, a melhor posição havia sido o quarto lugar de 1997, em Natal, num time que tinha Micaela e Adrianinha.