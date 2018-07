Brasil enfrenta a Lituânia em amistoso antes do Mundial

A seleção masculina de basquete enfrenta a Lituânia nesta quinta-feira, às 12h15 (de Brasília), na estreia no Torneio Internacional da Eslovênia, em mais uma etapa de preparação para o Mundial da Espanha, que começa no dia 30. Na sexta-feira, a equipe de Rubén Magnano enfrenta os donos da casa.

Os confrontos serão contra times com esquema de jogo parecido com os rivais europeus do Brasil na primeira fase do Mundial: França, Sérvia e Espanha. “Vamos poder avaliar nossa proposta de jogo”, disse o assistente José Neto. “Nada melhor do que jogar contra fortes adversários da Europa”, afirma.

Na preparação para o Mundial, o Brasil participou de dois triangulares - um no Rio e outro em Buenos Aires -, e também fez um amistoso contra os Estados Unidos, em Chicago, no sábado. Após os jogos na Eslovênia, a seleção de Magnano segue para a cidade espanhola de Granada, no domingo, sede do grupo no Mundial. Na terça-feira, a seleção faz sua última partida amistosa antes da estreia com a França: enfrenta o México.

"Acredito que estamos fazendo uma excelente preparação e jogando contra adversários que estão em busca dos mesmos objetivos que a seleção", avalia Neto.