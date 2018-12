Brasil enfrenta o Canadá para garantir classificação para o Mundial

Após passar pela República Dominicana na sexta-feira, o Brasil entra em quadra novamente nesta segunda-feira, às 20h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, para confirmar sua classificação para o Mundial da China, em 2019. Basta ao time do técnico Aleksandar Petrovic uma vitória sobre o Canadá.

O rival será bem diferente daquele que superou a seleção brasileira em setembro, em Laval, por 85 a 77. Os atletas que atuam na NBA e na Euroliga não foram liberados para esta janela das Eliminatórias. O veterano pivô Joel Anthony, bicampeão da liga norte-americana pelo Miami Heat, está entre os jogadores mais conhecidos.

A ausência dos principais jogadores não ilude o pivô Augusto Lima. "É um time mais perigoso. Os atletas que atuam na NBA jogam muito mais tranquilos. Esses querem mostrar serviço para ter um lugar no time que vai disputar o Mundial", afirmou o jogador que atua no Cedevita Zagreb, da Croácia. "Não podemos achar que será um time pior. Temos de ficar concentrados os 40 minutos", completou.

Os canadenses estão na segunda colocação do Grupo F, com sete vitórias e duas derrotas. O Brasil ocupa o terceiro lugar, com o mesmo desempenho, seguido da República Dominicana, com cinco vitórias e quatro derrotas. A Venezuela está na liderança com oito vitórias e apenas uma derrota.

"Tínhamos que dar dois passos para classificar, o primeiro passo foi bem dado. Agora temos de selar nossa classificação contra o Canadá. É uma decisão para nós", afirmou o ala Marquinhos, que anotou 13 pontos na vitória diante da República Dominicana. "Espero que possamos repetir o desempenho que tivemos diante da República Dominicana contra o Canadá."

Caso não vença o Canadá, o Brasil terá mais duas oportunidades para garantir sua classificação para o Mundial. A próxima janela será em fevereiro de 2019. A seleção brasileira enfrenta Ilhas Virgens e República Dominicana, nos dias 21 e 24, respectivamente, fora de casa.