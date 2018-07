Brasil estreia com vitória no Sul-Americano de Basquete

MENDOZA - A seleção brasileira feminina de basquete estreou com vitória no Campeonato Sul-Americano da modalidade, nesta quarta-feira, em Mendoza (Argentina). A equipe renovada, treinada agora pelo técnico Luis Zanon, liderou o jogo do começo ao fim e venceu, nesta noite, o Chile, por 80 a 63.

O único momento em que as chilenas ficaram à frente do placar foi quando elas marcaram os dois primeiros pontos do jogo. Depois as brasileiras tomaram a dianteira e fecharam o primeiro quarto em 20 a 12. A vantagem se manteve entre oito e 10 pontos até a metade do segundo quarto, quando o ritmo do Brasil caiu e o Chile chegou a encostar, com 31 a 26. No intervalo, o placar era favorável às brasileiras em 10 pontos.

Dali em diante a vantagem foi se ampliando aos poucos. Ao fim do terceiro quarto, o placar apontava o Brasil 17 pontos à frente, com 62 a 45. No último quarto do jogo a diferença se manteve a mesma, fechando com a vitória brasileira por 80 a 63.

O destaque do time de Luis Zanon foi a pivô Damiris, grande nome desta seleção, que fez 22 pontos e pegou 14 rebotes. Também foi muito bem a ala Patrícia, que marcou 19 pontos em apenas 17 minutos em quadra depois de sair do banco de reservas.

O Brasil volta a jogar nesta quinta-feira, quando enfrenta o Peru. A equipe fecha a fase de grupos contra a Colômbia, na sexta. Com mais uma vitória, termina como um dos dois primeiros do Grupo A e se classifica para a Copa América, que, por sua vez, coloca três países no Mundial da Turquia, em 2014.