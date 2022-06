Brasil estreia no Mundial de basquete 3x3 com vitória sobre a França e derrota para Porto Rico

A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 começou nesta terça-feira sua trajetória no Mundial, disputado na Antuérpia, Bélgica. O Brasil enfrentou Porto Rico e França no primeiro dia da competição, em um início marcado pelo nervosismo e intensidade da equipe.

A equipe brasileira foi à quadra com Wil Weihermann, Fabrício Veríssimo, Renato Scholz e André Ferros. Na primeira partida, contra Porto Rico, a seleção não conseguiu mostrar seu melhor desempenho em quadra. Em um jogo apertado, acabou derrotada por 20 a 16. Já no segundo confronto, com a seleção francesa, uma das favoritas ao título, o Brasil venceu por 16 a 15 e segue vivo na competição.

Luca Carvalho, técnico do Brasil, destacou a força da seleção, em se recuperar após o revés na primeira partida. "Depois de uma viagem longa conseguimos fazer bons jogos logo no primeiro dia de competição, perdendo por apenas quatro pontos de Porto Rico, uma equipe campeã de WT em 2021, e vencendo a França, devolvendo a derrota no Pré-Olímpico no ano passado. Seguimos para o segundo dia com grandes chances de classificação para a fase final, e agora já sabendo como jogam nossos adversários", afirmou o treinador, que mostrou confiança em sua equipe.

A seleção volta à quadra nesta quinta-feira, 23, para enfrentar Sérvia e Nova Zelândia. Serão duelos decisivos para definir a classificação do Brasil para a próxima fase, no mata-mata. O primeiro jogo acontece a partir das 7h20 (horário de Brasília) e o segundo às 10h20 (horário de Brasília). Ambos terão transmissão ao vivo do SporTV.

O Brasil está no Grupo A, junto com França, Nova Zelândia, Porto Rico e Sérvia. Por conta do formato do torneio, todas as seleções se enfrentam dentro da própria chave. Os primeiros colocados de cada grupo avançam direto para as quartas de final, já o segundo e terceiro vão para as oitavas de final.

"Estreamos com derrota, mas sabemos a força do grupo. Acreditamos no sistema e com isso conseguimos vencer o segundo jogo. Agora é descansar e focar para vencer a Sérvia e a Nova Zelândia. Estamos focados no objetivo", afirmou Fabrício Veríssimo.

Seleção Feminina

Na quarta-feira, dia de descanso da seleção masculina, a equipe feminina faz sua estreia na competição. Contra a Áustria e a França, às 6h e 7h50, respectivamente, tenta ter um bom início no torneio, para chegar ao mata-mata. O formato de disputa é o mesmo do masculino. Completam o grupo do Brasil os Estados Unidos e a Nova Zelândia.

Confira a tabela de jogos:

Masculino

23 de junho - quinta-feira

7h20 - Brasil x Sérvia

10h20 - Brasil x Nova Zelândia

Feminino

22 de junho - quarta-feira

6h - Brasil x Áustria

7h50 - Brasil x França

24 de junho - sexta-feira

7h20 - Brasil x Estados Unidos

9h25 - Brasil x Nova Zelândia