Brasil faz só 58 pontos e perde outra na Copa América de Basquete

A seleção brasileira masculina de basquete voltou a dar vexame nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo A da Copa América. Jogando na Cidade do México contra os donos da casa, marcou míseros 58 pontos na derrota por 66 a 58. O time vencia por três pontos de vantagem faltando pouco mais de dois minutos para terminar o terceiro quarto e viu os rivais abrirem 12 de folga enquanto marcou apenas quatro pontos.

O "apagão" foi muito parecido pelo qual o time do técnico Rubén Magnano passou na rodada anterior, terça, diante da República Dominicana. Com a diferença que a equipe da América Central é mais fraca do que o também fraco time do México e não soube se aproveitar do momento ruim da seleção brasileira.

Desta vez nem Marquinhos se salvou. O ala, que foi o cestinha do Brasil na derrota para o Uruguai e na vitória sobre a República Dominicana, desta vez fez apenas dois pontos. Bem marcado, ele tentou míseros seis arremessos de quadra em 26 minutos de jogo e errou todos - só pontuou em lances livres.

Benite desta é quem estava com a mão um pouco mais calibrada. Acertou três arremessos de três pontos e terminou a partida com 18 pontos, como melhor brasileiro. O garrafão, entretanto, foi decisivo para os mexicanos, que recuperaram 17 bolas no ataque, contra sete do Brasil. No restante das estatísticas, os dois times foram muito parecidos.

Depois de levar 71 a 57 do Uruguai e vencer a República Dominicana por 71 a 65, o Brasil tem uma vitória em três jogos. O México é o único time do Grupo A com duas vitórias - em duas partidas. Panamá e Uruguai têm uma vitória e uma derrota, enquanto a República Dominicana tem campanha idêntica à do Brasil.

Mas nem tudo está perdido para o time do técnico Rubén Magnano. A equipe folga na quinta e volta a jogar na sexta-feira precisando vencer o Panamá para ficar entre os quatro primeiros de cinco times do Grupo A. Na próxima fase, jogaria diante das quatro equipes que passarem do Grupo B. Os quatro que somarem mais pontos na soma de sete partidas disputam as semifinais.