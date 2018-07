Brasil festeja vaga antecipada no basquete feminino

"O que deve ser destacado hoje (terça) é a vitória do Brasil. Esse resultado nos deu a primeira colocação do grupo e também a classificação antecipada. Dentro da partida, vários fatores fizeram com que o nosso jogo não fosse tudo o que poderia ser, como a determinação, o posicionamento e o coração das argentinas, que precisam vencer esse jogo que se transformou no mais importante para elas", comentou Zanon.

O treinador ainda exaltou a maturidade das jogadoras, apesar da média de idade de cerca de 25 anos. "Quero destacar também a maturidade das brasileiras em partidas deste nível de exigência, pois acredito que seja na dificuldade que essas meninas mais novas vão ganhar experiência internacional. Pedi muita calma para a equipe e levamos essa disputa no equilíbrio buscando sempre o resultado positivo."

Apesar dos elogios, as jogadoras brasileiras não ficaram totalmente satisfeitas com o basquete demonstrado diante da Argentina. A pivô Damiris, por exemplo, elogiou a equipe, mas pediu evolução para a segunda fase da competição, que começa na sexta-feira. Antes, no entanto, ainda na noite desta quarta, o Brasil encerra sua participação na primeira fase diante do México.

"Entramos muito bem na partida, mas deixamos elas encostaram. Depois do terceiro quarto, voltamos a aumentar a vantagem e jogando de forma mais coletiva e entrosada conquistamos mais uma vitória e a classificação para a semifinal. A equipe vem defendendo muito bem na competição e esse tem sido um ponto muito forte do time", disse.