Brasil perde e é vice em torneio de basquete feminino

Brasil e Canadá chegaram à última rodada do quadrangular com vitórias sobre Porto Rico e Argentina. Por isso, quem vencesse neste domingo conquistaria o título, que acabou ficando com as canadenses em uma partida equilibrada, na qual o time brasileiro caiu após um péssimo desempenho no terceiro quarto.

O grande destaque do jogo ficou por conta de Justine Colley, cestinha com 22 pontos. Miranda Ayim, com 13, e Kia Nurse, com 11, também contribuíram. Pelo lado brasileiro, Débora Costa foi a maior pontuadora, com 12 pontos, enquanto Patrícia marcou 11 e Clarissa fez oito, além de 13 rebotes.

Mais cedo neste domingo, a Argentina derrotou Porto Rico com facilidade, por 82 a 67, e ficou com a terceira colocação. Gisella Vega foi a cestinha, com 27 pontos, e comandou a vitória. Entre as porto-riquenhas, destaque para Sandra Garcia, que terminou com 17 pontos.