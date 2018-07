Brasil se reabilita e supera Colômbia em torneio amistoso de basquete

Em preparação para a Copa América, a seleção brasileira masculina de basquete se reabilitou neste domingo da derrota para o Uruguai na estreia no Super Four de Salta. Um dia após o revés, a renovada equipe de César Guidetti derrotou a Colômbia por 72 a 58 no seu segundo compromisso na competição amistosa.

JP Batista liderou o Brasil na partida com 14 pontos marcados, além de ter obtido nove rebotes. Lucas Mariano marcou 12, enquanto Lucas Dias e Jimmy fizeram dez pontos cada para a seleção. "Iniciamos um pouco devagar no ataque, mas a defesa foi consistente o jogo inteiro e conseguimos tirar os melhores deles. O jogo contra a Argentina será difícil, pois é a equipe da casa, que conta com grandes jogadores", analisou o pivô Renan Lenz.

O começo da partida entre Brasil e Colômbia foi de baixíssimo nível técnico, tanto que a seleção fechou o primeiro quarto vencendo por apenas 8 a 5. Depois, foi ao intervalo ganhando por 25 a 19. No segundo tempo, então, a equipe aumentou a produção ofensiva para garantir a vitória, tendo triunfado no terceiro quarto por 23 a 13. E nem a desvantagem de 26 a 24 no último período evitou o triunfo.

Nesta segunda-feira, o Brasil vai encerrar a sua participação no Super Four de Salta diante da anfitriã Argentina a partir das 21h10 (horário de Brasília), que derrotou a Colômbia por 78 a 59 no seu jogo de estreia e neste domingo bateu o Uruguai por 92 a 74. "Um jogo duro, contra a equipe da casa e que, certamente, terá apoio do seu torcedor. Mas, a equipe está evoluindo, por isso, esperamos fazer um bom jogo para dar prosseguimento a nossa preparação para a Copa América", complementou o ala Jimmy Dreher.

Bastante renovada e sob novo comando, a seleção iniciou a sua preparação para a Copa América em Pindamonhangaba, no interior paulista, onde venceu dois amistosos contra Camarões. E agora participa do torneio amistoso em Salta. "A equipe está crescendo com a sequência dos jogos e as coisas em quadra estão fluindo mais, o que é importante para a nossa preparação visando a Copa América", acrescentou Bruno Caboclo.

O Brasil está no Grupo A da Copa América, que será realizado em Medellín, sendo que a estreia ocorrerá diante da anfitriã Colômbia em 25 de agosto. Nos dois dias seguintes, as partidas serão contra México e Porto Rico. O primeiro colocado da chave se garante nas semifinais, com a fase decisiva sendo realizada em Córdoba, na Argentina.