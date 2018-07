Brasil se recupera e vence Canadá no basquete feminino

Depois de derrotas para a anfitriã Turquia e para a Austrália, a seleção brasileira feminina de basquete conseguiu se recuperar na última rodada torneio amistoso disputado em Istambul. Neste domingo, o Brasil mostrou evolução e derrotou o Canadá por 65 a 56, em mais um teste na preparação para o Mundial.

Ainda sem suas três principais jogadoras - Érika, Damiris e Nádia, que estão jogando a WNBA nos Estados Unidos -, a seleção faz preparação para disputar o Mundial, a partir do dia 27 de setembro, também na Turquia. Assim, vai agora para a França, onde encara nesta semana mais um torneio amistoso, na cidade de Limoges.

Em Istambul, o Brasil acabou terminando com o vice-campeonato do torneio. Enquanto a Turquia venceu os três jogos e foi campeã, as outras três participantes ficaram com a mesma pontuação, todas com uma vitória e duas derrotas. Aí, as brasileiras levaram vantagem nos critérios de desempate, superando Austrália e Canadá.

"Estamos muito felizes de termos conquistado essa vitória importante no torneio. Não finalizamos a nossa preparação ainda e temos muito para fazer. Temos mais amistosos e treinamentos pela frente, além dos reforços que chegarão da WNBA", disse a armadora Tainá, destaque deste domingo com 24 pontos e nove assistências.

O Brasil também contou com boa atuação da pivô Clarissa, com 16 pontos e 11 rebotes, para vencer o Canadá. "Foi mais um jogo intenso e forte. A equipe apresentou uma boa postura na partida e soube se manter equilibrada nos quarenta minutos de jogo. Todas atuaram bem e souberam decidir nos principais momentos. A vitória foi merecedora. A expectativa é que o grupo siga evoluindo nos amistosos", afirmou o técnico Luiz Augusto Zanon.